4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.