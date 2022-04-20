4 ميداليات لـ"تعليم شقراء" في مسابقتي "كانجارو" و"بيبراس" الدوليتين

يُذكر أن مسابقة "كانجارو" للرياضيات هي مسابقة دولية، حيث يشارك في فعاليات هذه المسابقة حاليًا 91 دولة على مستوى العالم، ويتنافس الآن في المسابقة ما يقرب من 6 ملايين طالب على مستوى العالم سنويًا، وتهتم هذه المسابقة بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وليس معرفة الصيغ والمعادلات الرياضية، وتهدف هذه المسابقة إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق.