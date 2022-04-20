4 ميداليات لـ"تعليم شقراء" في مسابقتي "كانجارو" و"بيبراس" الدوليتين

حققت إدارة تعليم شقراء منجزًا في مسابقتي (كانجارو) و(بيبراس) الدوليتين اللتين تشرف على تنظيمهما في السعودية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث فاز 3 طلاب من "تعليم شقراء" بميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، وتم تكريمهم اليوم بـ20 ألف ريال مقدمة من مؤسسة البليهد.
واستقبل مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن في مكتبه ظهر اليوم، الطلاب الحائزين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقتي (كانجارو) و(بيبراس)، وهم: الطالب علي بن عبدالرحمن الغامدي، من الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام عاصم الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم، الحائز على الميدالية الذهبية في مسابقة (كانجارو) العالمية في الرياضيات.
ورحّب مدير التعليم بالطلاب وأولياء أمورهم ومديري مدارسهم، وقدم لهم الشكر والتهنئة على النتائج التي حققوها، وحثهم على تحقيق المزيد من النتائج المميزة في الفترة القادمة بإذن الله، التي تعد نجاحًا وتميزًا لهم وللوطن كذلك.
وقدّم مدير التعليم شكره وتقديره للشيخ عمر بن سعود البليهد على الدعم الكريم من مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية المتمثل في تقديم مبلغ 20 ألف ريال للطلاب الفائزين في هذه المسابقات الدولية، وهذا الدعم الكريم ليس الأول ولن يكون الأخير.
يُذكر أن مسابقة "كانجارو" للرياضيات هي مسابقة دولية، حيث يشارك في فعاليات هذه المسابقة حاليًا 91 دولة على مستوى العالم، ويتنافس الآن في المسابقة ما يقرب من 6 ملايين طالب على مستوى العالم سنويًا، وتهتم هذه المسابقة بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وليس معرفة الصيغ والمعادلات الرياضية، وتهدف هذه المسابقة إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق.
أما مسابقة "بيبراس" الدولية فهي مسابقة تجرى عن بُعد في الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، يشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 40 دولة، وتعد أحد المداخل لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، ويتم تنفيذ التحدي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة.