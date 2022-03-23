4 ورديات.. 12 ألف كادر بشري لتعقيم وتطهير المسجد الحرام

واهتمت الرئاسة العامة بتوفير البيئة الآمنة والصحية لقاصدي المسجد الحرام، بالعمل على توزيع 1100 معقم، إضافة إلى تعقيم دورات المياه عشر مرات يوميًّا، واستخدام 80 ألفًا من مواد التطهير، وغسيل وتعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميًّا، واستخدام 130 ألف لتر من المياه للغسيل يوميًّا، وتثبيت 500 صبانة تعقيم، واستخدام 20 جهازًا للتعقيم بنشر الرذاذ، و600 مضخة تعقيم، و500 معدة للغسيل.