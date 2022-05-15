40 ألفاً وقصر أفراح.. "تكاليف زواج الستيني" تكتمل بفزعة أهالي الأفلاج

وأكّدت "أسرية الأفلاج" تكفل الجمعية بدفع مبلغ 25 ألف ريال لزواج "الستيني" الذي تعوقه ظروفه عن الزواج" واستئجار منزل له وتأثيثه، فيما أعلن فاعلو خير تبرعهم بمبلغ 15 ألف ريال، وأعلن كذلك أحد ملاك قصور الأفراح تقديم القصر له ليلة زواجه بالمجان، وأكّد أحد رجال الأعمال تكفله بمأدبة عشاء الزواج، وأعلنت المحال التجارية توفير كافة مستلزمات المنزل من المؤن الغذائية.