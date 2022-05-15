40 ألفاً وقصر أفراح.. "تكاليف زواج الستيني" تكتمل بفزعة أهالي الأفلاج

تفاعل عديد من أهالي الأفلاج مع ما نشرته "سبق"، أمس، تحت عنوان "ستيني يقطن بمنزل بمفرده: أحلم بزوجة وأبناء ولا أستطيع تأمين التكاليف".
وأكّدت "أسرية الأفلاج" تكفل الجمعية بدفع مبلغ 25 ألف ريال لزواج "الستيني" الذي تعوقه ظروفه عن الزواج" واستئجار منزل له وتأثيثه، فيما أعلن فاعلو خير تبرعهم بمبلغ 15 ألف ريال، وأعلن كذلك أحد ملاك قصور الأفراح تقديم القصر له ليلة زواجه بالمجان، وأكّد أحد رجال الأعمال تكفله بمأدبة عشاء الزواج، وأعلنت المحال التجارية توفير كافة مستلزمات المنزل من المؤن الغذائية.
وكانت "سبق"، قد زارت الستيني في منزله المتواضع، أمس السبت، بقرية الغيل بالأفلاج، ونشرت تمنياته في تأمين تكاليف شريكة العمر الذي طال انتظاره لتحقيق الحلم بالزواج منها ومشاهدة الأبناء.