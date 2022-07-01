40 جنسية.. جامعة الملك خالد تسيّر حملة حج لـ100 من طلاب المنح

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد بن عباش الشهراني، أن هذه الحملة تأتي ضمن أهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح لرعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وكذلك لتعريف الطلاب بالمملكة وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، وعناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مضيفًا أن الحملة جاءت بدعم من مؤسسة عايض بن حسين بن دعجم الخيرية.