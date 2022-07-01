40 جنسية.. جامعة الملك خالد تسيّر حملة حج لـ100 من طلاب المنح

تعتزم جامعة الملك خالد، ممثلة في الإدارة العامة لطلاب المنح، وبرعاية الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح، تسيير حملة حج لـ100 طالب من طلاب المنح الدراسية لعام 1443هـ، وذلك من أكثر من 40 جنسية مختلفة يرافقهم مشرفون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد بن عباش الشهراني، أن هذه الحملة تأتي ضمن أهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح لرعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وكذلك لتعريف الطلاب بالمملكة وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، وعناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مضيفًا أن الحملة جاءت بدعم من مؤسسة عايض بن حسين بن دعجم الخيرية.
وأكد "الشهراني" حرص الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح على انتهاج أسلوب الجمع بين العلم والإبداع في مجال العمل الخيري وإدارته من منطلق علمي سليم من خلال إيجاد الداعمين الساعين إلى عمل الخير والإعانة عليه واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعمل الصندوق الخيري على التخطيط؛ لتأهيل وتدريب الطلاب المشاركين في الحج عبر استضافة عدد من الشخصيات العلمية لتعريفهم بأحكام الحج ومناسكه، بالإضافة إلى تثقيفهم طبيًّا؛ ليحافظوا على صحتهم خلال أدائهم فريضة الحج.
من جهتهم، عبر الطلاب المشاركون في الحملة عن شكرهم لجامعة الملك خالد ولمؤسسة عايض بن حسين بن دعجم الخيرية ولجميع منسوبي الصندوق الخيري على حرصهم ودعمهم، وإتاحة الفرصة لهم لتأدية فريضة الحج.