40 ملياراً و7 قطاعات.. هكذا تؤثر "الجيومكانية" على اقتصاد السعودية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالتعاون مع البنك الدولي، عن نتائج دراسة "الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية وتقنياتها على اقتصاد المملكة العربية السعودية" كأحد المتطلبات الرئيسة لتنفيذ خطة فرص الاستثمار في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية؛ للتعريف بأهمية وأثر المعلومات الجيومكانية في الاقتصاد والتنمية الوطنية بالمملكة، وتعظيم الفوائد من المعلومات الجيومكانية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما تحويه من فرص استثمارية واعدة ذات مردود اقتصادي وتنموي.