400 كشاف يساندون "الصحة" في مستشفيات المشاعر

وبيّن قائد مجموعة الصحة القائد الكشفي عبدالله آل سحران أن أفراد الفرق الكشفية من الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين وفتيات الكشافة تم توزيعهم وفق خطة زمنية حتى اليوم الـ 14 من ذي الحجة على 9 مستشفيات و11 مركزاً صحياً وتم تدريب الجميع للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلى فترات طوال اليوم.