بدعم البرنامج السعودي للإعمار.. مستشفى عدن يحتفي بمرور عام على تشغيله

احتفى مستشفى عدن العام ومركز القلب، بمرور عام على بدء مشروع تشغيل وإدارة المستشفى العام ومركز القلب في محافظة عدن، حيث يعد مشروعًا حيويًا استفاد منه أكثر من 200.000 مراجعٍ، وذلك حتى سبتمبر 2023م، وأجريت فيه 4.802 عملية منذ تشغيله في ديسمبر 2022م، منها 3.077 عملية في المستشفى العام، و1.725 عملية في مركز القلب، تضمّنت 1.534 عملية قسطرة قلبية، و191 عملية قلب مفتوح.
وأسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام ومركز القلب، وتوفير أفضل الكوادر الطبية، خدمة للشعب اليمني الشقيق، عبر 14 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى مركز القلب، وذلك بجهود متكاملة مع جميع شركاء التنمية؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة وتحسين مستوى وأداء القطاع الصحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها من المحافظات.
وأُجري في مستشفى عدن العام 747 عملية عامة، و613 عملية عيون، و553 عملية نساء وولادة، و381 عملية مسالك، و358 عملية عظام، و241 عملية أنف وأذن وحنجرة، و184 عملية جهاز هضمي، وتبلغ مساحة المستشفى 20.000 متر مربع بسعة سريرية بلغت 270 سريرًا، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية.
ويأتي مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام ومركز القلب امتدادًا للمشاريع والمبادرات التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة، التي بلغت 34 مشروعًا ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن، تحسينًا للبنية التحتية لقطاع الصحة في اليمن، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية وتطوير جودة وفاعلية الخدمات.
كما يأتي المشروع ضمن 229 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.