بدعم البرنامج السعودي للإعمار.. مستشفى عدن يحتفي بمرور عام على تشغيله

احتفى مستشفى عدن العام ومركز القلب، بمرور عام على بدء مشروع تشغيل وإدارة المستشفى العام ومركز القلب في محافظة عدن، حيث يعد مشروعًا حيويًا استفاد منه أكثر من 200.000 مراجعٍ، وذلك حتى سبتمبر 2023م، وأجريت فيه 4.802 عملية منذ تشغيله في ديسمبر 2022م، منها 3.077 عملية في المستشفى العام، و1.725 عملية في مركز القلب، تضمّنت 1.534 عملية قسطرة قلبية، و191 عملية قلب مفتوح.