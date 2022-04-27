403 متطوعين ومتطوعات صحياً يتابعون أكثر من 23 ألف حالة طبية في 15 موقعاً بالحرم

وأشار الحازمي إلى أن الجهات التطوعية تتعدد أدوارها ما بين مباشرة الحالات الصحية العاجلة والتوعية الصحية لقاصدي المسجد الحرام، مضيفاً أن عدد المستفيدين من العناية الصحية والطبية بلغ (23665) ألف مستفيد، (16332) حصلوا على الرعاية الطبية و(6505) استفادوا من التوعية الصحية والإرشادية، و(828) معتكفاً تلقوا التوعية والرعاية الصحية في مواقع الاعتكاف، وألمح إلى أن المتطوعين الصحيين يقومون بتقديم الخدمة الطبية السليمة، ومن اللحظات والثواني الأولى التي يتم فيها استقبال المرضى وقياس العلامات الحيوية مثل نسبة السكر في الدم، ومعدل الضغط ونبضات القلب، ويتم فرز الحالات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة وتقديم العلاج فيما بعد بكل يسر وسهولة .