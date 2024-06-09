"رئاسة الشؤون الدينية": جاهزون لإطلاق مشروع ترجمة خطبة عرفات بـ20 لغة عالمية

أعلنت رئاسةُ الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمالَ استعداداتها وجاهزيتها لانطلاق ترجمة خطبة عرفات لموسم حج 1445هـ، والتي تستهدف الوصول إلى "مليار" مستمع حول العالم، بـ20 لغة عالمية؛ وهو أكبر عدد مستهدف لمشروع ترجمة لخطبة عرفات منذ تأسيسه، ويعدّ النقلة الأولى من نوعها في تأريخ الرئاسة المستحدثة، وأنموذجًا من إشراقات دعم القيادة الرشيدة، حفظها الله، لبرامج الرئاسة الدينية؛ ومنها مشروع ترجمة خطبة عرفات الرائد الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.