"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على القصيم وحائل والمدينة والشمالية والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم وحائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، وتكون من متوسطة إلى غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية "رفحاء"، والمنطقة الشرقية "حفر الباطن"، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة.