وزير التعليم يزور حائل غدًا.. وهذا الملف "الساخن" في انتظاره

وأضافوا: نتمنى أن يسهم أولًا في تدريب طلاب وطالبات الكلية الطبية والصحية المختلفة بالجامعة، كما يسهم في الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بدلًا من عملهم في القطاعات الصحية الخاصة والأهلية في المنطقة، الأمر الذي يسهم في زيادة المعاناة عندما تجد عضو هيئة تدريس بالجامعة متميزًا في تخصص طبي، ولا يمكنك الاستفادة منه إلا عبر إحدى المنشآت الصحية وبمقابل مادي قد لا يقدر عليه كثير من المواطنين فيما يجثو المستشفى الجامعي المكان الصحيح لهم على ركبتيه بالقرب من سكنهم الجامعي.