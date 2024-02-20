"إعلاميون" يلقون الضوء على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام مستقبلاً

وذكر أنّ الاقتصاد الإعلامي من الممكن أن يشارك في شكل الإعلام في المستقبل، حيث إنّه وعلى مدى 20 عامًا، لم يتمكّن أحد من إيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرًا إلى التفاؤل الحذر، إلى جانب الطموح والتطور في بيئات النجاح والريادة.