أجواء الرياض المعتدلة تُحفّز على رياضة المشي قبيل الإفطار

وأوضحت أن للمشي قبل الإفطار العديدَ من الفوائد للأشخاص المعرّضين للإصابة بالسكري؛ حيث يحدّ من مقاومة الأنسولين، ويدعم تنظيم معدل السكر بالدم، متطرّقة في حديثها إلى تأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والعقلية، إضافة إلى دور المشي قبل الإفطار والرياضة المتوسطة، في زيادة نسبة إفراز هرمون الأندروفين المسؤول عن تقليل الضغط النفسي، وزيادة الشعور بالسعادة.