رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى دولة قطر في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، والأمين العام نايف آل محمود، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية السعودية عيسى الرميحي، وعدد من أعضاء المجلس، من بينهم محمد المانع، وخالد العبيدان، وعبدالله السبيعي، إلى جانب القائم بأعمال سفارة المملكة لدى قطر أحمد العنزي، وعدد من مسؤولي مجلس الشورى القطري.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه: معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا، ومحمد الفراج، والدكتور حسن الحازمي، والدكتور علي الغبان، واللواء بدر الشلهوب، والدكتور باسم السيد، والدكتورة تقوى عمر، وعدد من مسؤولي المجلس.