رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، والأمين العام نايف آل محمود، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية السعودية عيسى الرميحي، وعدد من أعضاء المجلس، من بينهم محمد المانع، وخالد العبيدان، وعبدالله السبيعي، إلى جانب القائم بأعمال سفارة المملكة لدى قطر أحمد العنزي، وعدد من مسؤولي مجلس الشورى القطري.