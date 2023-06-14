جولات ميدانية لقاصدي المسجد الحرام للتعريف بتاريخ ومعالم بيت الله العتيق

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الجولات قُدّمت بعدة لغات للناطقين بغير العربية، ويتم فيها مرافقة الزوار أثناء الجولة التعريفية بالرواق السعودي، إلى جانب عرض قصة المليون متر مربع، والتي توضح مراحل توسعة المطاف منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يهدف إلى ترسيخ الصور الحية لهذا المعلم وما يشمله من معايير هندسية عالية الجودة والدقة.