جولات ميدانية لقاصدي المسجد الحرام للتعريف بتاريخ ومعالم بيت الله العتيق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة الإرشاد المكاني باللغات بوكالة اللغات والترجمة، بجولات ميدانية لقاصدي وزوار المسجد الحرام؛ لتعريفهم بالرواق السعودي، وذلك ضمن مبادرة التعريف بمعالم المسجد الحرام.
وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الجولات قُدّمت بعدة لغات للناطقين بغير العربية، ويتم فيها مرافقة الزوار أثناء الجولة التعريفية بالرواق السعودي، إلى جانب عرض قصة المليون متر مربع، والتي توضح مراحل توسعة المطاف منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يهدف إلى ترسيخ الصور الحية لهذا المعلم وما يشمله من معايير هندسية عالية الجودة والدقة.
وأضاف "الحميدي" أن هذه الجولات تهدف إلى التعريف بجهود المملكة العربية السعودية في المشاريع التطويرية، وإبراز ما تقدمه القيادة من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.