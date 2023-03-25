لقاء ولي العهد بالمواطنين امتداد طبيعي لسلوك اتبعه قادة المملكة منذ التأسيس

ولم تكن خصوصية العلاقة بين القيادة والشعب السعودي من فراغ؛ وإنما من أسباب عدة وكثيرة، ترسخت في وجدان الشعب والقيادة معًا؛ أبرزها الشعور الصادق والثابت والإيمان العميق من ولاة الأمر بأنهم من هذا الشعب وإليه، هذا الشعور ليس مجرد شعور داخلي، وإنما اتخذ أشكالًا عملية، وباتت قوة الترابط بين القيادة والشعب من أبرز الملامح التي تَميزت بها المملكة، منذ عهد الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أرسى قواعد هذه الدولة على أساس انفتاح المسؤولين على الشعب، في تواصل مباشر لا تحكمه بيروقراطية المناصب، ولا تمنعه إجراءات روتينية.