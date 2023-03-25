لقاء ولي العهد بالمواطنين امتداد طبيعي لسلوك اتبعه قادة المملكة منذ التأسيس

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، وحتى اليوم، والعلاقة بين ولاة الأمر وأفراد الشعب السعودي تتسم بالود والترابط والتلاحم في جميع الأوقات والظروف، في علاقةٍ تبدو استثنائية، تختص بها المملكة دون سواها؛ وهو ما يعكس حرص القيادة على أن تكون قريبة من الشعب، دون حواجز لا فائدة منها.
ومن هنا، جاء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للمواطنين في مقتبل شهر رمضان؛ وهو ما يعكس تقدير واعتزاز سموه بالشعب السعودي الذي وصفه في مرات عديدة بأنه أغلى ما يملكه هذا الوطن.
التقاء القيادة الرشيدة بالمواطنين، ليس حديث عهد في المملكة؛ وإنما هو سلوك متبع، في مختلف المناطق، يمثل وسيلة تواصل عريقة، رسّخها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. واستقبال ولي العهد للمواطنين والعلماء؛ هو امتداد لهذا النهج الأصيل، الذي يمثل مساحة لتبادل الأحاديث والرؤى في كل ما يصب في مصلحة الوطن.
وليس من شك، بأن لقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- بالعلماء والمواطنين، يجسّد قوة التلاحم والتعاضد والوفاء والولاء بين قيادة رشيدة وشعب كريم، كما يعكس ويؤكد الاهتمام والعناية الفائقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين بالعلماء والمواطنين في كافة أرجاء الوطن. والتقارب معهم، في لقاءات ودية، تُظَللها المحبة المتبادلة بين القيادة والشعب، وحرص الجانبين على خدمة الوطن، وتعزيز استقراره.
ولم تكن خصوصية العلاقة بين القيادة والشعب السعودي من فراغ؛ وإنما من أسباب عدة وكثيرة، ترسخت في وجدان الشعب والقيادة معًا؛ أبرزها الشعور الصادق والثابت والإيمان العميق من ولاة الأمر بأنهم من هذا الشعب وإليه، هذا الشعور ليس مجرد شعور داخلي، وإنما اتخذ أشكالًا عملية، وباتت قوة الترابط بين القيادة والشعب من أبرز الملامح التي تَميزت بها المملكة، منذ عهد الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أرسى قواعد هذه الدولة على أساس انفتاح المسؤولين على الشعب، في تواصل مباشر لا تحكمه بيروقراطية المناصب، ولا تمنعه إجراءات روتينية.
هذه العلاقة الراسخة، ستبقى على شكلها الحالي من القوة والترابط الطبيعي، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وهو ما يفسر التقدم الهائل الذي أحرزته المملكة في كل المجالات، خلال سنوات قليلة.. هذا التقدم نبع من التقارب بين الشعب والقيادة، وشعور كل طرف بأن مهمته الخاصة، هي ارتقاء الوطن وتقدمه في كل المحافل.