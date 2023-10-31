أمطار رعدية ورياح.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة يبرزها "الأرصاد"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والقصيم وحائل.
وأضاف المركز، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وتبوك، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات منطقة عسير والباحة ومكة المكرّمة وتبوك.
وتابع، المركز أن مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة اليوم، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95 % بينبع والأحساء وأبها.