أمطار رعدية ورياح.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة يبرزها "الأرصاد"

وأضاف المركز، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وتبوك، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات منطقة عسير والباحة ومكة المكرّمة وتبوك.