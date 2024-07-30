أمانة العاصمة المقدّسة تؤكّد إلزامية ترخيص مزاولة الحرف والمهن للعاملين في الأنشطة التجارية

يُذكر أن الترخيص الحرفي يمنح المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، ولاسيما أنه يؤهّل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عددٍ من المهن، كما أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في وقت تشهد فيه وزارة البلديات والإسكان تحولاً رقمياً في المجالات كافة، تعزيزاً للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعيْن البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف الوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.