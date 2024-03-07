هطولات وهبات والملابس شتوية.. توقعات "أجواء إجازة نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني"

توقّع الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت جيدة، معتدلة نهارًا وباردة فجرًا؛ وذلك بحسب النماذج العددية للطقس.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "اكشتوا مع ملابس شتوية لمن يبقى في الليل على الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية من المملكة خاصة خارج المدن، وتثقل الملابس شمالًا مع مراعاة الرياح".
وأضاف: "الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر وتهامة متوقع أجواء تميل للحرارة إلى حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا ولطيفة إلى تميل للبرودة خارج المدن".
وتابع: "الأمطار متوقعة خلال إجازة هذا الأسبوع على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، وأجزاء من الوسطى والشرقية، وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد تكون غزيرة على جنوب الأحساء والربع الخالي والمرتفعات الجبلية في جنوب غرب المملكة مع سيول".
وأردف: "الأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا غزيرة جدًا مع فرصة تشكل سحب عملاقة وسيول على الإمارات وسلطنة عمان، والرياح في الغالب تخف في الليل سرعتها، ما يمنع التنزه على مناطق المملكة إلا إذا كان هناك سحب رعدية".
وواصل: "يوم الجمعة متوقع رياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي من المملكة وشمال الشرقية الأوسط والإمارات وعُمان إلا أن يصرفها الله، وباقي المناطق متوقع رياح معظمها خفيفة أحيانًا متوسطة لا تمنع التنزه".
واختتم: "يوم السبت متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي والشمالية من المملكة ووسط الشرقية، وباقي المناطق رياح خفيفة أحيانًا متوسطة لا تمنع التنزه"، وهذه توقعات والتغيير وارد؛ لأنها توقعات ولعلها للأفضل "تحت المتابعة"، والله أعلم".