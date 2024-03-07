هطولات وهبات والملابس شتوية.. توقعات "أجواء إجازة نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني"

وأردف: "الأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا غزيرة جدًا مع فرصة تشكل سحب عملاقة وسيول على الإمارات وسلطنة عمان، والرياح في الغالب تخف في الليل سرعتها، ما يمنع التنزه على مناطق المملكة إلا إذا كان هناك سحب رعدية".