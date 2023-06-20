"الشؤون الإسلامية" تواصل استقبال الحجاج عبر منفذ حالة عمار

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في منطقة تبوك، استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ حالة عمار مع بدء موسم الحج هذا العام 1444هـ.
وتم تقديم 5900 نسخة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وتوزيع 60.000 ألف بطاقة إلكترونية تشتمل على باركود لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.
وتم توفير شاشات المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تشتمل على قائمة من الكتب العلميّة والمواد الإرشاديّة، في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.