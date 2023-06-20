"الشؤون الإسلامية" تواصل استقبال الحجاج عبر منفذ حالة عمار

وتم تقديم 5900 نسخة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وتوزيع 60.000 ألف بطاقة إلكترونية تشتمل على باركود لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.