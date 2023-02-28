"الأمن البيئي" تضبط 42 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 42 مخالفًا لنظام البيئة، 29 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1307 متون من الإبل، و380 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.