"الجوازات" تطلق ختمًا خاصًا عبر المنافذ الدولية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني

وانطلقت فعالية "عز الوطن 3"، التي تقيمها وزارة الداخلية، حتى 23 سبتمبر 2024 من 4 مساءً حتى 11 مساءً، في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.