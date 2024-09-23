"الجوازات" تطلق ختمًا خاصًا عبر المنافذ الدولية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ(94) للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقًا ورمزًا لليوم الوطني.
وانطلقت فعالية "عز الوطن 3"، التي تقيمها وزارة الداخلية، حتى 23 سبتمبر 2024 من 4 مساءً حتى 11 مساءً، في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.
وتشمل الفعاليةُ عروضًا عسكرية إبداعية بعنوان "راية ورؤية" تحكي مسيرة المملكة وتاريخها وإنجازاتها، ومراحل تعزيز الأمن فيها، وجلسات حوارية علمية بعنوان "حوار الأمن والتاريخ" تجمع نخبة من المؤرخين والمختصين؛ لمناقشة الأحداث التاريخية الرئيسة، وتطور الأمن، والتحولات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وتتيح فعاليةُ "عز الوطن 3" للزوار، فرصةً للمشاركة في فرضيات وعمليات عسكرية ميدانية في "ميدان الشجاعة"، ومعرضًا لإبراز جهود وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية، وتطور قدراتها وخدماتها، والتعريف بالوسائل الأمنية التاريخية.