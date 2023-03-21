"دهانات الجزيرة" تبتكر منتجاً لتبريد الطرق
تواصل "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجها وتطبيقها لقيمها في الابتكار والتجديد، بإيجاد منتجات وتقديم حلول عملية لمختلف التحديات والمشكلات، سعياً لرفع مستوى جودة الحياة.
وتكللت رحلة صناعة الابتكار ريادةً وتميزاً، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق، عبر استهلال تجربة دراسة بحثية خاصة جرى تطبيقها في حي الشفا بمدينة الرياض بهدف معالجة ظاهرة الجزيرة الحرارية، حيث تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 70 درجة مئوية، نظراً لامتصاص الطرق لدرجات الحرارة خلال النهار، وإطلاق الحرارة في فترة الليل، مما يتسبب في زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.
وقد ابتكرت "دهانات الجزيرة" منتج "كولد بلاستيك" الذي يهدف إلى تبريد الطرق، وذلك عن طريق عكسه لأشعة الشمس وتحويل الأسطح إلى حالةٍ أقل حرارة، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، مما يقلل من آثار تغيّر المناخ، وتوفير بيئات أكثر راحة للانتظار ومكان التجمّع، في خطوةٍ سبّاقة نحو تقديم أفضل الحلول الممكنة، بأفضل التقنيات ذات الجودة العالية، وبصناعة مكونة من عدة مواد محلية، رغبةً في توفير بيئة أفضل للمعيشة.
وتسعى "دهانات الجزيرة" لمواكبة كل جديد في عالم صناعة الدهانات، بمشاركاتٍ متنوعة تدعم النهضة العمرانية والتطور في عوالم البناء الحديث، من خلال تركيزها على قيمة الجودة العالية في جميع المنتجات، لتبلغ رضى العميل وتحقق حاجته، وتساهم في إحداث نقلةٍ نوعية بابتكارها المتواصل لتقنيات حديثة تواجه تحديات المستقبل، وسعيها الدائم للريادة والتميّز في تقديم أفضل الحلول الإنشائية المتكاملة.