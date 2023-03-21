"دهانات الجزيرة" تبتكر منتجاً لتبريد الطرق

وقد ابتكرت "دهانات الجزيرة" منتج "كولد بلاستيك" الذي يهدف إلى تبريد الطرق، وذلك عن طريق عكسه لأشعة الشمس وتحويل الأسطح إلى حالةٍ أقل حرارة، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، مما يقلل من آثار تغيّر المناخ، وتوفير بيئات أكثر راحة للانتظار ومكان التجمّع، في خطوةٍ سبّاقة نحو تقديم أفضل الحلول الممكنة، بأفضل التقنيات ذات الجودة العالية، وبصناعة مكونة من عدة مواد محلية، رغبةً في توفير بيئة أفضل للمعيشة.