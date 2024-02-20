ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال بيع وخياطة بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض اليوم، ما يفوق 2000 رتبة وأنواط عسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، وتم إغلاق محلين لمخالفتهما النشاط المرخص لهما، وذلك بعد حملة تفتيشية في محافظة وادي الدواسر والسليل.