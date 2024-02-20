ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال بيع وخياطة بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض اليوم، ما يفوق 2000 رتبة وأنواط عسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، وتم إغلاق محلين لمخالفتهما النشاط المرخص لهما، وذلك بعد حملة تفتيشية في محافظة وادي الدواسر والسليل.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.