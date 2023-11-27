تعرف على 5 أشياء تسعدك في رحلات الطيران الاقتصادية أهمها "ماء الورد".. شاهد التفاصيل

كشفت سامانتا براون خبيرة السفر والتي زارت على مدى السنوات الـ 13 الماضية أكثر من 220 مدينة في 49 دولة بالإضافة إلى 30 ولاية داخل أمريكا، عن 5 أشياء مهمة للغاية يجب على كل مسافر أن يُحضِّرها عند السفر بالدرجة الاقتصادية في رحلة طيران طويلة.
وأوضحت أن هناك العديد من الأشياء التي تحرص على جلبها معها في رحلاتها لكي تشعر بالراحة؛ يأتي في مقدمتها تشغيل المروحة، وأضافت أنها دائمًا ما ترتدي سترة "جاكيت" تناسب ظروف الربيع على متن الطائرة.
وأشارت إلى أن الشيء الثاني هو بطانيتها الخاصة، لافتةً إلى أنها تمتلك وشاحًا بحجم البطانية تمامًا، وشددت على أن الشيء الثالث هو رذاذ ماء الورد، موضحةً أنها تحب استخدامه؛ لأنه يغيّر الهواء وفق "سي إن إن".
وأضافت أن من العناصر الأخرى التي تسافر بها وتجعلها تشعر بالراحة جواربها الضاغطة، لافتةً إلى أنها تقوم بخلع حذائها وجواربها، ثم تقوم بارتداء الجوارب الضاغطة.
وفيما يتعلق بجدولها على مدار الساعة على متن الطائرة، أوضحت أنه خلال أول ساعتين تكون حاضرة ذهنيًا ودماغها صافٍ وتقوم بإنجاز الأعمال، وأكدت أنه بعد ذلك يختفي الكمبيوتر ثم تخرج كتابًا، ثم بعد ذلك مجلة، وتلقي نظرة على الصور وأنواع الطعام.
أما عن الطعام على الطائرة، فأوضحت أنه لا يمكن إحضار شطيرة سمك التونة أو البطاطس المقلية؛ بسبب رائحتها الشديدة.
وختمت بأنها تبتعد عن الأطعمة النشوية أيضًا؛ لأن البطن يبدأ في الانتفاخ، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة، مؤكدةً أنها تحاول تناول الطعام العادي مثل الدجاج ومجرد شطيرة خبز عادية وبعض الخضار.