تعرف على 5 أشياء تسعدك في رحلات الطيران الاقتصادية أهمها "ماء الورد".. شاهد التفاصيل

وفيما يتعلق بجدولها على مدار الساعة على متن الطائرة، أوضحت أنه خلال أول ساعتين تكون حاضرة ذهنيًا ودماغها صافٍ وتقوم بإنجاز الأعمال، وأكدت أنه بعد ذلك يختفي الكمبيوتر ثم تخرج كتابًا، ثم بعد ذلك مجلة، وتلقي نظرة على الصور وأنواع الطعام.