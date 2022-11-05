بعد 42 عامًا من توثيقها بعدسة "موجيه".. الحياة تدبّ في "بيوت عسير الملونة"

وأكد موجيه في دراسته أن النساء يستفدن استفادة تامة من التشكيلة الجديدة المتاحة لهن من الألوان الصناعية بعد تحررهن من القيود التي تفرضها مساحيق الألوان الطبيعية، ويعلق على الأمر قائلًا: "كان من الأحرى أن تكشف زخارف الجدران تفضيلات الألوان والترابط المفضل بينها بناء على توزيعاتها، لكنها في الحقيقة لا تكشف اختيارات الألوان في الإدراك اللوني بقدر ما تكشف التدرج، فالدرجات المستخدمة في الأغلب صارخة وقاطعة، ونادرًا ما تكون مدرجة أو مركبة، ولا ترى أبدًا في الزخارف نفسها أكثر من نوعين".