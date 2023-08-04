"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشمالية والشرقية والرياض ومكة والمدينة

"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشمالية والشرقية والرياض ومكة والمدينة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.