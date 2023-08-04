"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشمالية والشرقية والرياض ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.