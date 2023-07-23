جامعة طيبة تدعو الباحثين للمشاركة في مبادرة الأبحاث التنموية للمدينة

أعلن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، عن إطلاق الجامعة لمبادرة الأبحاث التنموية لمنطقة المدينة المنورة، التي تهدف إلى توجيه البحث العلمي ومخرجاته للمساهمة في حلّ قضايا المجتمع وتقديم خدمة نوعية فريدة تساهم في تطويره.
ودعا الدكتور السراني جميع الباحثين في جامعة طيبة للمشاركة في مبادرة الأبحاث التنموية لمنطقة المدينة المنورة، التي تعد إضافة لخدمة المجتمع، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية، وبناء كوادر بحثية متخصصة، وتوفير فرص المشاركة لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس مع الباحثين الرئيسيين.
وأكد السراني أن جامعة طيبة توفر ميزانية 100 ألف ريال لدعم البحث الواحد وتغطية جميع التكاليف البحثية، مضيفًا أن الجامعة تستهدف في هذه المبادرة أربعة مجالات بحثية تشمل: التصاميم وأنسنة المدن، وطب المجتمع والحشود، وإدارة الحشود في الحج والعمرة، وأبحاث النخيل والعجوة.
من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، أن مدة المشروع البحثي ستكون سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد مع الباحث الرئيسي، ويمكن تقديم الطلبات إلكترونيًّا عبر نظام "باحث" المتاح على الرابط ، ويجب أن يكون الباحث الرئيسي والباحث المشارك عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ مساعد وأكثر في جامعة طيبة، وألّا يقلّ عدد الفريق البحثي عن ثلاثة باحثين، بما في ذلك الباحث الرئيسي.
وأشار الدكتور المرامحي إلى أنه يمكن إضافة باحث مشارك من خارج الجامعة، شريطة أن يكون عدد الباحثين من داخل الجامعة لا يقل عن ثلاثة، حاثًّا الباحثين المهتمين بالمجالات البحثية المشمولة في المبادرة على التقديم والاستفادة من هذه الفرصة القيّمة للتطوير البحثي والمعرفي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة المدينة المنورة.