جامعة طيبة تدعو الباحثين للمشاركة في مبادرة الأبحاث التنموية للمدينة

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، أن مدة المشروع البحثي ستكون سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد مع الباحث الرئيسي، ويمكن تقديم الطلبات إلكترونيًّا عبر نظام "باحث" المتاح على الرابط ، ويجب أن يكون الباحث الرئيسي والباحث المشارك عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ مساعد وأكثر في جامعة طيبة، وألّا يقلّ عدد الفريق البحثي عن ثلاثة باحثين، بما في ذلك الباحث الرئيسي.