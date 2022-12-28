"الفضلي" يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البيئة

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لتحقيق التكامل ولتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف والشراكات الاستراتيجية في قطاع البيئة، والأخرى بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و"التدريب المهني" لتحقيق التزامات المملكة وبما يسهم في رفع الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.