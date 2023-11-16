"زمالة الكفاءات السعودية" يطرح فرص عمل وتدريب في واشنطن وحول العالم

ويقدم البرنامج فرصاً فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والإستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.