برعاية ولي العهد.. "الثقافة" تنظم الحفل الختامي لـ"الجوائز الثقافية الوطنية" سبتمبر المقبل

وقد مرّت المبادرة في دورتها الثانية بمراحل متعددة، بدأت بإعلان بدء أعمال الدورة الثانية في يوليو 2021، ثم مرحلة الترشيح التي استقبلت أسماء المرشحين في ديسمبر 2021، وتلتها مرحلة الفرز والتي تم خلالها عملية فرز الترشيحات المقدمة في شهر مارس 2022 واتخاذ قرار أولي بشأن المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط؛ لإكمال نموذج التسجيل، وتزويد اللجنة بأعمالهم وإنجازاتهم في القطاع الثقافي، وأعقبتها مرحلة تصفية المشاركات في شهر أبريل الماضي عبر لجنة من الخبراء والمتخصصين بمختلف المجالات والخلفيات العلمية والعملية والفنية؛ لاختيار المشاركات الأفضل، لتنتقل بعد ذلك إلى المرحلة النهائية لاعتمادها من قبل الرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية، ثم بدأت بعدها لجنة التحكيم المشكلة من قبل وزارة الثقافة بتحكيم الأعمال خلال شهري مايو ويونيو 2022م، واختيار الفائزين بالجوائز.