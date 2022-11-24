مانعة الانزلاق.. 7 إرشادات من "رئاسة الحرمين" عند هطول الأمطار بالحرم

ودعت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، إلى "تجنب الـنـزول والـطـلـوع على الـمـزلـقـانـات والـمـنـحـدرات، والحرص على الـسـيـر عـلـى الـمـشـايـات البلاستيكية المانعة للانزلاق، والابتعاد عـن الأمـاكـن الـمـكـشـوفـة وقـت هطـول الأمـطـار".