مانعة الانزلاق.. 7 إرشادات من "رئاسة الحرمين" عند هطول الأمطار بالحرم

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، 7 إرشـادات عـنـد هطـول الأمـطـار بالمسجد الحرام، وحثت على اغتنام وقـت الهطولات في "الـدعـاء والصلاة والاستغفار".
ودعت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، إلى "تجنب الـنـزول والـطـلـوع على الـمـزلـقـانـات والـمـنـحـدرات، والحرص على الـسـيـر عـلـى الـمـشـايـات البلاستيكية المانعة للانزلاق، والابتعاد عـن الأمـاكـن الـمـكـشـوفـة وقـت هطـول الأمـطـار".
وتابعت: "احمِ أطفالك من تجمعات المياه أو التعرض المباشر لزخات المطر، وتـعـاون مـع فِرَق الـنـظـافـة والـتـطـهـيـر والـتـجـفـيـف، وأبلغ عـن الـمـلاحـظـات عـلـى الـرقـم الـمـوحـد (1966)، واغـتـنـم وقـت هطـول الـمـطـر بالدعاء والصلاة والاستغفار".