10 مئوية فقط.. أبها وتبوك وطريف والقريات تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجّل مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما تسجّل أبها وتبوك وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.