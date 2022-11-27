10 مئوية فقط.. أبها وتبوك وطريف والقريات تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجّل مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما تسجّل أبها وتبوك وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجازان 33 درجة مئوية، الدمام والقنفذة والأحساء 32 وجدة 31 درجة، والرياض والمدينة المنوّرة وشرورة وينبع والخرج 30، ووادي الدواسر 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها وتبوك وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 10 درجات مئوية تليها حائل وعرعر وسكاكا 11 درجة، ثم الباحة ونجران والطائف ورفحاء 12 مئوية.
وسجّلت الباحة وطريف وأبها وحائل وعرعر والقريات أعلى رطوبة 95% و90%.