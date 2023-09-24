"الشؤون الإسلامية" تُنفِّذ 827 منشطًا دعويًّا في اليوم الوطني الـ93

نفَّذت أمس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد، (827) منشطًا دعويًّا، تنوعت بين محاضرات وكلمات وندوات علمية، وذلك ضمن البرنامج الدعوي (انتماء ونماء)، الذي تنفِّذه في مختلف مناطق السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني الـ93.
وكانت أبرز موضوعات البرنامج كالآتي: أهمية اجتماع الكلمة، حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، لزوم الجماعة.. فضلها وأهميتها، بدعية تعدد الجماعات، التحذير من أهل الفتن، فضل الدفاع عن السعودية، واجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، مقومات حق الوطن، أمن الوطن مسؤولية الجميع، جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، جهودها في محاربة الأفكار الضالة ومسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة.
ويهدف البرنامج الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر عشرة أيام، إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له، والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة السعودية، وإبراز جهودها.
ويُقام البرنامج في الجوامع والمساجد، ومكاتب الدعوة، ودور الرعاية، والسجون، والمدارس والجامعات، ودور تحفيظ القرآن النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتضمن البرنامج عددًا من المبادرات والفعاليات، كإقامة المسابقات والعروض المرئية المتنوعة، وتزويد المصليات والمكتبات بنسخ من القرآن الكريم والكتب، وتوزيع الهدايا على الحضور والمشاركين في البرنامج، وتفعيل جانب التطوع، وتسجيل ساعات التطوع للمشاركين في المنصة الوطنية.
الجدير بالذكر أن برنامج "انتماء ونماء" دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تزامنًا مع اليوم الوطني الـ93 استشعارًا لما امتن الله تعالى به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد واجتماع الكلمة، وانتشار الأمن، وتعزيز الولاء والمواطنة والانتماء لهذا الوطن لدى أفراد المجتمع.