"الشؤون الإسلامية" تُنفِّذ 827 منشطًا دعويًّا في اليوم الوطني الـ93

وكانت أبرز موضوعات البرنامج كالآتي: أهمية اجتماع الكلمة، حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، لزوم الجماعة.. فضلها وأهميتها، بدعية تعدد الجماعات، التحذير من أهل الفتن، فضل الدفاع عن السعودية، واجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، مقومات حق الوطن، أمن الوطن مسؤولية الجميع، جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، جهودها في محاربة الأفكار الضالة ومسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة.