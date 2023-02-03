خريجو الصيدلة: هناك تخصصات "بيطرة" من غير السعوديين يعملون بالمهنة.. ونعاني سيطرة وتطفيشًا ممنهجًا

وتفصيلاً، ‏تحدَّث عددٌ من خريجات الصيدلة عن الموضوع، وقالت مها خريجة صيدلة في برنامج يا هلا إنها تخرجت منذ عام 2016م، ومكثت أكثر من 3 سنوات عاطلة عن العمل قبل توطين مهنة الصيدلة، ولكن بعد أن اتضحت في القطاع الخاص تنقلت من منشأة إلى منشأة بسبب سياسة الأماكن. هناك توطين، هذا صحيح، ولكن نحتاج إلى جهات رقابية؛ فعدد السعوديين أقل من 20%