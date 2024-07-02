والدة أحد مستفيدي برنامج "سمع" لزراعة القوقعة: أغيّر اسم ابني إلى "سلمان"

وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي للمملكة العربية السعودية والنشيد الوطني التركي، ثم شاهد الحضورُ فيلمًا وثائقيًّا عن برامج المركز الإنسانية والإغاثية، وعرضًا مرئيًّا عن الأطفال المستفيدين من برنامج زراعة القوقعة والتأهيل السمعي، ثم عُرض فيلم مؤثر تضمّن ردة فعل الأطفال المستفيدين من برنامج زراعة القوقعة والتأهيل السمعي لحظة سماعهم لأول مرة.