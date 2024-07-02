والدة أحد مستفيدي برنامج "سمع" لزراعة القوقعة: أغيّر اسم ابني إلى "سلمان"

قالت والدة أحد مستفيدي برنامج "سمع" لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي: "أحلم بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وحبًّا له سأغير اسم ابني من البراء إلى سلمان".
وأضافت: ابني وُلد من جديد بفضل قيادة المملكة.
وأردفت: أتمنى عندما يكبر ابني ويرى هذا البرنامج أن يدرس في نفس هذا الاختصاص، وأشكر جميع الأطباء هنا على ما قدموه، وما كان هناك أي تقصير معنا.
يشار إلى أنّ المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد دشّن اليوم في ولاية غازي عنتاب بالجمهورية التركية، برنامج "سمع" السعودي التطوعي للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة "يشمل 24 برنامجًا لزراعة القوقعة"، وستة برامج تطوعية أخرى لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية غازي عنتاب كمال تشبير.
وفي بداية الحفل عُزف السلام الملكي للمملكة العربية السعودية والنشيد الوطني التركي، ثم شاهد الحضورُ فيلمًا وثائقيًّا عن برامج المركز الإنسانية والإغاثية، وعرضًا مرئيًّا عن الأطفال المستفيدين من برنامج زراعة القوقعة والتأهيل السمعي، ثم عُرض فيلم مؤثر تضمّن ردة فعل الأطفال المستفيدين من برنامج زراعة القوقعة والتأهيل السمعي لحظة سماعهم لأول مرة.