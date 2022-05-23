429 بلاغًا بلديًّا في 120 يومًا بالجموم.. و"آل مخلص" يكشف الآلية

أوضح رئيس بلدية محافظة الجموم، فيصل بن حمدان آل مخلص، أنه تم مباشرة 429 بلاغًا تلقتها البلدية عبر قنوات البلاغات الرسمية المتضمنة الرقم الموحد (940) والحساب الرسمي للبلاغات في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م؛ مشيرًا إلى أنه تم إنهاء هذه البلاغات.
ووفقًا لتقرير الربع الأول، فإن إدارة المرافق في بلدية محافظة الجموم، تصدرت قائمة الإدارات الأكثر تلقيًا للبلاغات بواقع 164 بلاغًا، فيما جاءت بعدها إدارة الإنارة بـ102 بلاغ.
كما باشرت إدارة النظافة والطوارئ في بلدية محافظة الجموم، 48 بلاغًا خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب 40 بلاغًا تمت مباشرتها من قبل مراقبي الأسواق، و36 بلاغًا تابعًا للرقابة الصحية.
ولخص رئيس بلدية محافظة الجموم، آلية التعامل مع البلاغات الواردة إلى البلدية، في استقبال البلاغات، عبر تطبيق "بلدي" عن طريق النفاذ الوطني والمُحالة من قبل الرقم الموحد (940)، ومن ثم إرسالها إلى الإدارات المعنية كل بحسب تخصصه، فيما يتم إرسال البلاغات الواردة من "تويتر" مباشرة إلى إدارات البلدية.
وأضاف: "يتم إغلاق البلاغ عن طريق مَحاضر مسددة يزود بها مراقبو البلدية إدارة البلاغات بعد الوقوف على موقع البلاغ وحله"، مبينًا وجود فترتين صباحية ومسائية للتعامل مع البلاغات التي يتم استقبالها على مدار الساعة.
وحول إغلاق البلاغ دون معالجته، قال "آل مخلص": "من آليات مباشرة البلاغات التواصل مع المبلّغ، وفي بعض الأحيان يتم الاتصال بالمبلّغين خلال الفترة الصباحية، وإذا لم يتم الرد من قبلهم، فيتم ترحيل البلاغ لمعاودة الاتصال به خلال الفترة المسائية، وفي حال لم يتم الرد يُغلق البلاغ في صباح اليوم التالي".
وأشار إلى أن إدارات البلدية تُضطر لجدولة معالجة البلاغات في حال عدم توفر المعدّات اللازمة لمعالجة البلاغ في حينه، حيث يتم إعداد خطة محددة وواضحة للتعامل مع البلاغات المجدولة فور توفر الإمكانيات.