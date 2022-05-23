429 بلاغًا بلديًّا في 120 يومًا بالجموم.. و"آل مخلص" يكشف الآلية

وحول إغلاق البلاغ دون معالجته، قال "آل مخلص": "من آليات مباشرة البلاغات التواصل مع المبلّغ، وفي بعض الأحيان يتم الاتصال بالمبلّغين خلال الفترة الصباحية، وإذا لم يتم الرد من قبلهم، فيتم ترحيل البلاغ لمعاودة الاتصال به خلال الفترة المسائية، وفي حال لم يتم الرد يُغلق البلاغ في صباح اليوم التالي".