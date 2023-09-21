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"ابن لادن وأحداث 11 سبتمبر".. كيف رد سمو ولي العهد على سؤال مذيع "فوكس نيوز"؟

"محمد بن سلمان": الهدف الرئيسي لـ"ابن لادن" كان افتعال أزمة بين السعودية وأمريكا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ردّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على سؤال مذيع "فوكس نيوز" حول علاقة السعودية بأسامة بن لادن وأحداث الحادي عشر من سبتمبر بالتعبير عن أسفه لكل شخص يخسر أحدًا من عائلته، قائلًا: "لا أحد يريد أن يخسر عائلته خاصةً بطريقة كهذه".

وتابع: "نعم كان هناك 15 سعوديًا خطط لهم أسامة بن لادن، كما أنه خطط لكثير من الهجمات في السعودية نفسها، ومن غير منطقي تماماً أن يقال إننا عملنا مع الرجل الذي قام بهجمات إرهابية في السعودية بالتسعينيات وبعدها، وقتل سعوديين وأجانب في السعودية، إنه عدو لنا كما هو عدو لأمريكا".

وأضاف سمو ولي العهد: "الهدف الرئيسي لأسامة بن لادن -وهذا بحسب التقارير- هو تجنيد أكبر عدد من السعوديين؛ ليتأكد من خلق مشكلة بين السعودية وأمريكا، فإذا صدّق الأمريكيون هذا يعني أن خطته نجحت".

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد على قناة فوكس نيوز

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