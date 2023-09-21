"ابن لادن وأحداث 11 سبتمبر".. كيف رد سمو ولي العهد على سؤال مذيع "فوكس نيوز"؟

وتابع: "نعم كان هناك 15 سعوديًا خطط لهم أسامة بن لادن، كما أنه خطط لكثير من الهجمات في السعودية نفسها، ومن غير منطقي تماماً أن يقال إننا عملنا مع الرجل الذي قام بهجمات إرهابية في السعودية بالتسعينيات وبعدها، وقتل سعوديين وأجانب في السعودية، إنه عدو لنا كما هو عدو لأمريكا".