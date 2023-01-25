"الزعاق": هذا العام ربيع الحجاز أنضر وأكثف "جاهم وسم طيب"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن وصف السنة الربيعية يطلق على العام الذي يشهد 6 أمطار سيلية خلال 4 مواسم سهيل الوسم المربعانية والشبط من سبتمبر إلى أبريل.
وأضاف الزعاق أنه إذا ربعت الأرض؛ فإن أفضل أنواع الربيع هو ربيع الحرات (حرات عرعر، وتبوك، والمدينة، وحائل)، وأفضل أنواع الحمض على نجد، وهذا العام ربيع الحجاز أنضر وأكثف لأنه "جاهم وسم طيب".
وتابع الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بتويتر: نحن نشتاق إلى المطر وننتظره على أحر من الجمر خاصة إذا انقطع عنا، ويسمى عند العرب بالطش، وأوله "الرش"، ومن عبارات الترحيب عند العرب "أهلًا بالطش والرش"؛ مضيفًا: طلع الربيع والفقع وبقي الجراد.