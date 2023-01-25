"الزعاق": هذا العام ربيع الحجاز أنضر وأكثف "جاهم وسم طيب"

وتابع الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بتويتر: نحن نشتاق إلى المطر وننتظره على أحر من الجمر خاصة إذا انقطع عنا، ويسمى عند العرب بالطش، وأوله "الرش"، ومن عبارات الترحيب عند العرب "أهلًا بالطش والرش"؛ مضيفًا: طلع الربيع والفقع وبقي الجراد.