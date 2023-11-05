الهيئة العامة للنقل تعلن البدء في التسجيل للنسخة الثانية من تحدي النقل

يُذكر أن النسخة الأولى من تحدي النقل تَضمنت عدة موضوعات تشمل السلامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتكامل أنماط النقل والبيئة، كما تضمنت النسخة الأولى خمسة مسارات مع أكثر من 1200 مسجل، وتقدم 34 فريقًا بأفكارهم ومشاريعهم بدعم من 40 مرشدًا ومحكمًا؛ مما أسفر عن تقديم أكثر من 400 فكرة مبتكرة، ومن أبرز نماذج النجاح التي ظهرت من هذا التحدي هي "Camion"، التي شاركت في النسخة الأولى وتمكنت من تقديم حلول لوجستية مبتكرة، وباتت الآن من المكتسبات الوطنية النوعية في هذا المجال.