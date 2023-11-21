2600 عامل ومشرف ميداني.. "أمانة جدة" تكثّف أعمال الرش الوقائي لتجمعات المياه

وأدرجت الأمانة خطة طوارئ ودعم للأعمال اليومية في نطاق البلديات الفرعية، باستخدام 1.395 معدة وآلية و512 سيارة، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة خلال الفترة الحالية والقادمة؛ لتغطية أي مواقع متأثرة ومعالجتها وقائيًّا بمبيدات ذات الأثر الباقي، إضافة إلى تكثيف الأعمال في المواقع المهيأة لتوالد البعوض؛ مثل المباني تحت الإنشاء، والحدائق، والمشاتل، ومحيط المنازل باستخدام وسائل المكافحة المختلفة.