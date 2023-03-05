"ديوانية الرياض" تنظِّم ندوة "القصب ورؤية المملكة 2030"

نظّمت "ديوانية الرياض"، اليوم الأحد؛ ندوة "القصب ورؤية المملكة 2030"، داخل القرية التراثية بالقصب، بحضور وكيل أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن ناصر الخريف.
الندوة الثقافية جاءت ضمن فعاليات برامج "موسم ملح القصب"، بمشاركة عدد من المهتمين والمثقّفين، وقدّمها سعود المقحم.
وتحدّث فيها: الرئيس التنفيذي لمجموعة "دانة" الطبية المهندس طارق القصبي، والمستشار بوزارة التخطيط الدكتور عثمان المنيع، وأحد أعيان مدينة القصب الشيخ ناصر العامر.
وتضمَّنت محاور الندوة: القصب القديمة، ومراحل النمو، وأبرز الأحداث في القصب، وملح القصب في رؤية 2030.
يذكر أن "ديوانية الرياض" عبارة عن فعالية ثقافية هدفها إبراز ماضينا الزاهر، وواقعنا في الحاضر، ورؤيتها للمستقبل؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ودُشِّنت أولى فعالياتها بمدينة الرياض برعاية أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، واليوم في مركز القصب للمرة الثانية، بحضور وكيل الأمين للبلديات الدكتور عبد الرحمن بن ناصر الخريف.