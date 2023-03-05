"ديوانية الرياض" تنظِّم ندوة "القصب ورؤية المملكة 2030"

يذكر أن "ديوانية الرياض" عبارة عن فعالية ثقافية هدفها إبراز ماضينا الزاهر، وواقعنا في الحاضر، ورؤيتها للمستقبل؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.