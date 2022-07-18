"هكذا كانت مشاركتنا".. "الداخلية" تبث مقطعاً عن دور المرأة في أعمال الحج

وكانت وزارة الداخلية قد بثت مقطعاً عن دور المرأة ومشاركتها في الجانب الأمني والميداني في الحج تحت عنوان "مع زملائنا.. هكذا كانت مشاركتنا".. تحدثن فيه عن الدور الذي يقمن به سواء في أمن الحج أو في الجوازات عند استقبال الحجاج والدور المنوط بهن.