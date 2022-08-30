"أمير الشرقية" لمنسوبي التعليم: بأعناقكم أمانة.. أبناؤنا وبناتنا هم أغلى ما نملك

ووجّه رسالة للعاملين في قطاع التعليم قال فيها "في أعناقكم أمانة غالية علينا، استأمنها لديكم آباؤهم وأمهاتهم، وقبل ذلك وطنهم وقيادته، وهم أغلى وأهم ما نملك، ونرجو بعد الله أن يكونوا السواعد التي تبني بلادهم، وتعمل على الوصول بها إلى ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة"، لافتاً إلى أن "العلم اليوم ليس ترفاً بل هو مطلبٌ، فالأمم لا ترتقي إلا بالعلم والمعارف"، وهنّأ الجميع بالعام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالنجاح والتوفيق.