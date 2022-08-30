"أمير الشرقية" لمنسوبي التعليم: بأعناقكم أمانة.. أبناؤنا وبناتنا هم أغلى ما نملك

استضاف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمجلسه الأسبوعي "الإثنينية" بمقر الإمارة بالدمام، أمس الإثنين، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من منسوبي التعليم بالمنطقة.
وأكّد أمير الشرقية، خلال اللقاء، أن "ما نراه من تطور في التعليم وما هيّأته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ يدل على السعي الجاد لترسيخ أهمية العلم في مجالات متعددة، مشيراً إلى أن المملكة لم تألُ جهداً في الاهتمام بالجوانب التطويرية باستمرار، فخطط التنمية في المملكة دائماً ما تعول على مخرجات التعليم لما لها من أهمية".
وقال الأمير سعود بن نايف "إن المعلمين والمعلمات والأكاديميين والأكاديميات تقع على عواتقهم مسؤوليات جسام ومهام متعددة نحو تنشئة أجيال واعدة"، مبيناً أن "الدولة سخرت كل الإمكانات إيماناً منها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة، ولا يكاد يمر يوم إلا ونشهد تحقيق منجز من أبناء المملكة، في المحافل الدولية".
وأضاف أمير المنطقة الشرقية "أن قطاع التعليم أحد القطاعات المهمة التي تمس أطياف المجتمع كافة، وهو القطاع الأكبر من القطاعات العاملة في المملكة حيث ترصد له أعلى الميزانيات، ففي المنطقة الشرقية يوجد أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وما يربو عن 56 ألف معلم ومعلمة"، لافتاً إلى أن "هذه الأرقام وغيرها، تضعنا أمام تحديات لوضع بصمة مختلفة مشرقة ومشرفة للمملكة العربية السعودية".
ووجّه رسالة للعاملين في قطاع التعليم قال فيها "في أعناقكم أمانة غالية علينا، استأمنها لديكم آباؤهم وأمهاتهم، وقبل ذلك وطنهم وقيادته، وهم أغلى وأهم ما نملك، ونرجو بعد الله أن يكونوا السواعد التي تبني بلادهم، وتعمل على الوصول بها إلى ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة"، لافتاً إلى أن "العلم اليوم ليس ترفاً بل هو مطلبٌ، فالأمم لا ترتقي إلا بالعلم والمعارف"، وهنّأ الجميع بالعام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالنجاح والتوفيق.
من جهته، نوّه مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، بما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من دعم ورعاية لقطاع التعليم، مثمّناً المتابعة الحثيثة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وإدارتي تعليم محافظتَي الأحساء وحفر الباطن قامت بالإعداد المبكر في تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال عقد عديدٍ من الاجتماعات، وتكوين اللجان، ورسم الخطط الإشرافية والفنية، وتكثيف الجولات الميدانية بالوقوف على المباني التعليمية للاطلاع على أبرز الجهود الخاصة بخطة الاستعداد، والتأكد من الجاهزية وتلبية الاحتياج.
وأضاف الدكتور العتيبي، أنه تم تنفيذ مؤشرات الاستعداد كافة من أعمال النظافة والصيانة والتكييف والتهيئة الميدانية في جميع مدارس المنطقة، وتوزيع وتسليم المقررات الدراسية، إضافة إلى التأكد من جاهزية النقل المدرسي للطلاب والطالبات، مع تكثيف العمل وسرعة الإنجاز، من أجل توفير بيئات تربوية مناسبة لضمان بداية جادة ومميزة لطلابنا وطالباتنا لعام دراسي ناجح يحقق أهداف التعليم ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً مرئياً استعرض الجهود والاستعدادات المنفذة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إضافة إلى الإحصائيات لأعداد المدارس في مراحل التعليم العام كافة.