هنا الحرارة 50.. تنبيهات من "الأرصاد" لـ"المدينة وتبوك والباحة": سيول وأتربة وبرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، ثلاثة تنبيهات تتعلق بعدد من المحافظات في مناطق المدينة المنورة وتبوك والباحة.
وتفصيلًا، نبّه المركز من موجة طقس حارة، تشهدها منطقة المدينة المنورة اليوم، تصل إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة، ومحافظة ينبع النخل؛ فيما تبلغ الـ50 مئوية في محافظتي العيص وخيبر، وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
كما نبه المركز منطقة تبوك، اليوم، من أتربة مثارة على المعظم وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم، وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
من ناحية أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.