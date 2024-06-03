هنا الحرارة 50.. تنبيهات من "الأرصاد" لـ"المدينة وتبوك والباحة": سيول وأتربة وبرد

من ناحية أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.