تطهير وتعطير وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات وتوزيع 22.560 عبوة مياه زمزم.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه تم توفير 2560 لتر معطرات وتوفير 2400 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.100 لتر لتعقيم الأسطح، و5300 لتر معقمات الأيدي. و2200 لتر.
وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1200 مستفيد، و2015 مستفيداً من خدمة تطويف، فيما استفاد 11000 شخص من التوعية الرقمية، وتوزيع 345 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 902 مستفيد.