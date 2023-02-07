تطهير وتعطير وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1200 مستفيد، و2015 مستفيداً من خدمة تطويف، فيما استفاد 11000 شخص من التوعية الرقمية، وتوزيع 345 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 902 مستفيد.