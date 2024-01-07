امتداد مرتفع جوي يؤثر على المملكة الأيام القادمة.. أجواء باردة وفرص الأمطار تتراجع

تشير آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية الأيام القادمة بامتداد مرتفع جوي؛ بحيث تتراجع فرص الأمطار في غالبية المناطق وتسود أجواء باردة في مناطق عدة بإذن الله.
وتتلخص حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة على النحو التالي:
يكون الطقس باردًا الأيام القادمة في المناطق الشمالية والوسطى بالإضافة إلى الشمالية الشرقية.
تتزايد برودة الأجواء فجرًا في مناطق عدة شرق ووسط المملكة بما فيها العاصمة؛ حيث تتدنى الصغرى لما دون 8 درجات مئوية.
وعلى الرغم من بقاء الطقس باردًا في المنطقة الشمالية؛ إلا أنها تكون أعلى من معدلاتها المعتادة بدرجات عديدة.
وتقل فرص الأمطار في غالبية المناطق عدا الأجزاء الجنوبية الغربية.
يتشكل الضباب صباحًا في بعض المناطق.