"الراجحي" يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون

ورحّب "الراجحي"، في كلمته خلال الاجتماع، بالوزراء من دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتوجيهاتهما بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس، مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات والتجارب لدعم أسواق العمل الخليجية، ومواكبتها للأسواق العالمية.