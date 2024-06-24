"الأمن البيئي" يضبط مقيمًا رعى 50 متن إبل بمحمية الملك سلمان

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفتين، وذلك في الرياض وعسير.
وفي الواقعة الأولى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وفي الواقعة الأخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.