"الأمن البيئي" يضبط مقيمًا رعى 50 متن إبل بمحمية الملك سلمان

وفي الواقعة الأولى، ‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.